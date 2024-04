France: Strasbourg devient la "Capitale mondiale du livre" pour un an

Élus, écrivains et artistes ont donné mardi le coup d'envoi des manifestations organisées dans le cadre de l'année "Strasbourg, Capitale mondiale du livre", label de l'Unesco décerné pour la première fois à une ville française.

"À partir d'aujourd'hui et pour une année, Strasbourg célèbre le livre et promeut l'accès à la lecture sous toutes ses formes", à travers plus de 1.000 événements, a déclaré la maire de la ville, Jeanne Barseghian, lors de la cérémonie d'ouverture.

"Cette reconnaissance s'ancre profondément dans l'histoire de notre ville: au croisement des routes et des idées depuis le Moyen-Age, berceau du livre imprimé, choisie par Gutenberg pour développer son invention, l'histoire de Strasbourg se confond avec celle du livre", a-t-elle ajouté.