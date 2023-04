France: un concert de Bilal Hassani annulé après une mobilisation catholique

Le concert de Bilal Hassani, porte-drapeau revendiqué de la communauté LGBT+, prévu mercredi dans une ancienne église de l'est de la France, a été annulé, après une polémique menée par des mouvances catholiques et traditionalistes locales.

"Nous ne pouvons laisser un rendez-vous qui devait être un moment de joie, de partage et de fête, devenir un lieu de tension et de malveillance accrues", a indiqué Live Nation, producteur de la tournée de Bilal Hassani, dans un communiqué.

À la vue des menaces formulées à l'encontre de l'artiste et de son public, le producteur a décidé "avec regret, tristesse et dépit", d'annuler le spectacle prévu à Saint-Pierre-Aux-Nonnains, à Metz, grande ville de l'est du pays.