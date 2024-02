France: un festival de black metal néonazi organisé malgré son interdiction

Les organisateurs risquent jusqu'à six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende et les participants une contravention de quatrième classe, passible de quelques centaines d'euros au plus.

Le festival annonçait en tête d'affiche le groupe polonais Graveland, connu "pour ses morceaux à la gloire du Troisième Reich" et d'autres, comme Leibwätcher (garde du corps) en référence à la division SS chargée de la protection rapprochée d'Adolf Hitler.