Françoise Hardy, malade, veut "partir bientôt et de façon rapide"

La chanteuse Françoise Hardy, suivie depuis plusieurs années pour les suites d'un cancer du pharynx, vit un "cauchemar" et veut "partir bientôt et de façon rapide", selon une interview dans Paris Match jeudi.

A la question "Que peut-on vous souhaiter?", la chanteuse répond à Paris Match: "Partir bientôt et de façon rapide, sans de trop grosses épreuves, comme l'impossibilité de respirer."

Interrogée par le magazine sur ses projets, à la dernière question, Françoise Hardy lâche encore: "Partir dans l'autre dimension le plus tôt, le plus vite et le moins douloureusement possible."

"Depuis mes dernières et récentes radiothérapies, je vais mal car mon œil droit voit tout très flou et est douloureux. Ma narine du même côté est tout le temps bouchée", détaille-t-elle. "La bouche et l'arrière-gorge sont encore plus asséchées. C'est un cauchemar", poursuit-t-elle.