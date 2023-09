Frédérique Hébrard, la reine des sagas

Née le 7 juin 1927 à Nîmes, elle est la fille de l'historien, romancier et académicien cévenol André Chamson et de l'archiviste Lucie Mazauric, des parents protestants de gauche fortement engagés dans la lutte antifasciste et pour le Front populaire.

Pendant la guerre, la famille entre en résistance et cache chez elle l'arrière-petite-nièce du capitaine Dreyfus.

Le père, qui finira sa carrière comme directeur des Archives de France, rejoint les maquis du Lot après avoir supervisé le transfert des chefs-d'oeuvre du Louvre vers le château de Chambord.