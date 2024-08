Frustrés par des pannes, les fans d'Oasis peinent à obtenir leur ticket

Les billets pour les 17 concerts du groupe mythique de la Britpop, qui a annoncé mardi sa reformation après quinze ans de brouille entre Liam Gallagher et son frère Noel, étaient disponibles dès 09H00 locales (08H00 GMT) au Royaume-Uni et 08H00 (07H00 GMT) en Irlande sur plusieurs plateformes à la fois.

Complètement débordés, certains sites comme Gigs and Tours ne permettaient déjà plus de rejoindre la salle d'attente virtuelle de la vente dans l'heure précédant l'ouverture.

Les fans irlandais, eux, ont déploré "la folie absolue" d'ouvrir la vente pour les deux dates européennes de Dublin une heure avant celles du Royaume-Uni, postant des captures d'écran avec des centaines de milliers de personnes avant eux dans la file d'attente.

La veille, quelques personnes avaient pu acheter des tickets en exclusivité après avoir été tirés au sort pour une prévente. Et vu l'engouement, certains d'entre eux n'ont pas tardé à tenter de les revendre pour plusieurs milliers de livres.

"Veuillez noter que les billets peuvent UNIQUEMENT être revendus à leur valeur nominale via Ticketmaster et Twickets. Les billets vendus en violation des conditions générales seront annulés par les organisateurs", a prévenu Oasis sur son compte X, avant de republier un autre avertissement samedi matin.

- Rude compétition -

Oasis se produira à Cardiff, Manchester, Londres, Édimbourg et Dublin, et a déjà rajouté trois dates aux 14 initialement prévues, vu l'enthousiasme des fans. Cela représente à peu près 1,4 million de billets, évalue la BBC.

La compétition était d'autant plus rude qu'en l'absence de tournée internationale, les fans du monde entier se sont précipités sur cette vente.

Car même si "des préparations sont en cours pour emmener +Oasis Live '25+ sur d'autres continents plus tard l'année prochaine", certains doutent de la solidité de la trêve entre les frères ennemis du rock britannique.

Le retour du duo, qui s'était déchiré en 2009 après une énième altercation au festival parisien de Rock en Seine - avec guitare cassée -, a été annoncé mardi.

La réconciliation des frères Gallagher, qui se sont attaqués sur les réseaux sociaux et par interviews interposées depuis 15 ans, n'arrive pas après "une grande révélation" mais "une prise de conscience graduelle que c'est le bon moment", ont-ils expliqué.

Elle intervient trente ans après l'album "Definitely Maybe", sorti le 29 août 1994, qui a lancé Oasis, avec Liam pour chanteur et Noel pour guitariste et compositeur.

Pour cette tournée qui s'annonce déjà historique, les places les plus abordables oscillent autour de 75 livres (89 euros) pour les concerts de Londres, Édimbourg et Cardiff, et autour de 150 livres (178 euros) pour ceux de Manchester, ville natale du groupe.

S'ils y parviennent, certains fans pourront aussi aller jusqu'à s'offrir un ticket à 506,25 livres (600 euros) donnant accès à une "soirée avant le concert", une exposition et des places spéciales au stade de Wembley à Londres.