FWB: un nouveau dispositif d'aides à la production de séries télé

Le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel (CCA) de la Fédération Wallonie Bruxelles va lancer dès 2024 un nouveau dispositif d'aides à la production de séries télé.

"L'objectif du nouveau système est d'optimiser les moyens financiers du CCA et des éditeurs afin de renforcer nos séries télévisuelles et leur permettre de s'imposer sur le marché international", selon un communiqué du CCA.

Le nouveau système permettra aux producteurs indépendants de bénéficier d'un soutien financier pour l'écriture, le développement et la production d'un projet de série belge francophone suscitant l'intérêt d'un éditeur de services situé en FWB, ou d'un éditeur extérieur à la FWB mais ciblant notre territoire.

Les aides prévues pourront aller jusqu'à 25.000 euros pour l'écriture de scénarios, jusqu'à 150.000 euros pour le développement, et enfin jusqu'à 600.000 euros pour la production des programmes.

"Au vu de l'évolution de l'industrie des séries en Belgique francophone ces dernières années, et du renforcement de l'obligation des plateformes d'investir dans la production locale que nous avons mis en place, il était absolument nécessaire de renforcer et de faire évoluer le fonds séries FWB/RTBF qui existait depuis 2013", souligne lundi la ministre en charge de la Culture, Bénédicte Linard (Ecolo), citée dans ce communiqué.

"Une nouvelle 'Commission série' a donc été créée et dotée de moyens financiers supplémentaires (+30%) permettant de s'ouvrir à tous les diffuseurs locaux et extérieurs, ainsi qu'à une plus large diversité de formats en incluant pour la première fois le secteur de l'animation", ajoute-t-elle.