"Germaine Van Parys", le nouveau prix qui récompense les femmes photographes

À l'initiative de l'échevine de la Culture, Delphine Houba (PS), et en partenariat avec le centre de photojournalisme Géopolis, ce concours de photographie documentaire vise à encourager "la création artistique féminine et à pallier au manque de représentation des regards féminins portés sur le monde", a souligné le cabinet de l'échevine.

"Depuis son invention, la photographie raconte le monde, les époques et la société. Longtemps l'apanage des hommes, l'œil féminin et ses contributions remarquables ont été sous-estimées et insuffisamment célébrées. Sans représentation féminine, les imaginaires collectifs ont donc évolué loin de l'influence et de l'empreinte des femmes photographes", a appuyé Delphine Houba dans un communiqué. Celle-ci insiste sur la portée politique de ce prix, au-delà du symbole, dans une volonté affirmée de pallier le manque de représentation "des regards féminins portés sur le monde".

Le prix comprend deux catégories, à savoir le "Grand Prix Germaine Van Parys", d'un montant de 8.000 euros, ainsi que le "Prix étudiante", d'une valeur de 2.000 euros.

"Regards sur Bruxelles" est la thématique choisie pour cette toute première édition, prise dans son acceptation la plus large "pour permettre de laisser place à l'imagination et de redécouvrir la ville à travers une vision féminine", a souligné le cabinet de Mme Houba.