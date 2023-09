Glauque, uppercut musical de la rentrée

Ce morceau, "Plan large", évoque "le rapport à soi dans le rapport à l'autre", expose le chanteur Louis Lemage, rencontré par l'AFP à Paris pour une soirée de lancement dans une petite salle aux murs de béton brut, matière en résonance avec leur musique et leurs textes.

"On essaie tous de se défaire de ça mais on est tous son propre community manager. On gère notre propre image pour des choses parfois ridicules: est-ce que t'es 100% toi-même avec ce que tu montres sur les écrans ?" développe le plus jeune membre -- 25 ans -- de ce quatuor de Namur. Le plus âgé de la bande, à 32 ans, est son grand frère, Lucas.

Une fratrie dans la musique n'est jamais anodine. Les choses peuvent bien se passer -- comme les frères de Sparks ou les soeurs de Ibeyi -- ou virer à l'aigre dans le cas d'Oasis ou des Kinks.