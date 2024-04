Godzilla et Kong encore au sommet du box-office nord-américain

Le long-métrage, qui voit l'immense reptile et le célèbre gorille combattre côte à côte, a récolté 31,7 millions de dollars ce week-end aux Etats-Unis et au Canada, selon ces chiffres.

Sur la troisième marche du podium, on retrouve "S.O.S. Fantômes: la Menace de glace", qui a lui engrangé 9 millions de dollars. Dans ce nouvel opus, les chasseurs de fantôme font cette fois face à la menace d'une nouvelle ère glaciaire.

En second rang figure le film d'action "Monkey Man", avec 10 millions de recettes. Le film est réalisé par Dev Patel, l'acteur britannique d'origine indienne connu pour son grand rôle dans "Slumdog Millionaire".

Relégué en cinquième position, "Kung Fu Panda 4", le dernier volet de la saga d'animation des studios DreamWorks mêlant humour et arts martiaux, obtient 7,9 millions de dollars.

En quatrième place figure le film d'épouvante "La Malédiction: l'origine", dans une intrigue entre l'Eglise et les forces du mal. Il récolte 8,4 millions de dollars de recettes dans les salles obscures d'Amérique du Nord.

6 - "Dune: deuxième partie" (7,2 millions de dollars)

7 - "Someone like you" (3 millions)

8 - "Scandaleusement vôtre" (1,6 million)

9 - "Arthur the King" (1,5 million)

10 - "Immaculée" (1,4 million)