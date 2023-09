Grand concert gratuit ce vendredi soir sur la Grand-Place de Bruxelles

Le concert, présenté par Joëlle Scoriels et Walid, sera retransmis dès 20h20 sur La Une télé, en radio sur Vivacité et sur la plate-forme Auvio. A l'affiche, outre Benny B et Daddy K, figurent également MC Solaar, Hatik, Pierre de Maere, Loïc Nottet, Rori, Black M, YG Pablo, Coely, Colt et Fùgù Mango.

Programme complet: https://lafete.cfwb.be/