Greta Van Fleet, The Hives et 13 autres artistes rejoignent l'affiche de Rock Werchter

Greta Van Fleet, The Hives, Bad Omens, Simple Plan, Dropkick Murphys et dix autres artistes viendront faire remuer le public de Rock Werchter du 4 au 7 juillet, a annoncé mercredi l'organisation du festival. Ils rejoignent notamment Lenny Kravitz, Måneskin, Dua Lipa et Foo Fighters, déjà annoncés en tant que têtes d'affiche.

Le vendredi 5 juillet s'enrichit de trois nouveaux noms dans des styles divers. Bad Omens viendra faire trembler la plaine du festival à coup de metalcore, tandis que Simple Plan ravira les adolescents des années 2000 avec sa pop punk, là où The Beaches proposera plutôt de la pop rock. Ils s'ajoutent à une journée qui compte déjà Sum 41, Yungblud, Deus et Måneskin.

Le jeudi 4 juillet, le rock à l'ancienne des Américains de Greta Van Fleet se mêlera au punk celtique de Dropkick Murphy's et au rock alternatif de Jane's Adiction et de PJ Harvey en passant par le punk rock furieux de The Hives, venus tout droit de Suède. Black Pumas sera également de la partie avec son mélange de soul et de funk. Ils rejoignent Lenny Kravitz, qui se chargera de refermer la journée.

Le samedi 6 juillet accueillera The Kooks, Jessie Ware et Arlo Parks en plus de Dua Lipa, Khruangbin, Avril Lavigne, Róisín Murphy et Nothing But Thieves, déjà annoncés.

Enfin, Jungle, The Breeders et Lauren Spencer Smith auront la lourde tâche de mettre un point final au festival en compagnie de Foo Fighters, Royal Blood et Michael Kiwanuka le dimanche 7 juillet.

Rock Werchter se déroulera du jeudi 4 au dimanche 7 juillet au Festivalpark de Werchter, dans le Brabant flamand. Les tickets sont disponibles sur le site www.ticketmaster.be.