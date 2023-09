Grève des scénaristes et acteurs: studios et plateformes toujours inflexibles

Les grands studios hollywoodiens et les plateformes n'ont fait aucun pas vers les acteurs et scénaristes en grève depuis la fin des négociations en juillet, a déclaré jeudi le négociateur du syndicat des acteurs, qui les a exhortés à revenir négocier un accord équitable, à l'ouverture du Festival international de cinéma de Toronto.

À la mi-juillet, les acteurs ont rejoint les scénaristes dans cette première grève massive depuis 63 ans pour réclamer une amélioration de leurs rémunérations et de leurs conditions de travail, mettant un coup d'arrêt à toute l'industrie de la production cinématographique et télévisuelle.

Duncan Crabtree-Ireland, qui mène les négociations au nom des quelque 160.000 acteurs de cinéma et de télévision affiliés à la Screen Actors Guild (SAG-AFTRA), a fait le point sur la grève à l'ouverture de l'événement.

Interrogé sur l'avancée des négociations, M Crabtree-Ireland a déclaré: "Les studios ne sont pas revenus autour de la table. Ils n'ont pas dit vouloir revenir. (...) Depuis maintenant 56 jours."

Le négociateur - venu sur le tapis rouge à la première du long métrage de Hayao Miyazaki "Le Garçon et le Héron," l'un des plus attendus parmi les films sélectionnés par le festival - a affirmé qu'il était "plus que temps" d'avancer dans les discussions.

"Je Ies exhorte à revenir à la table des négociations pour conclure un accord équitable. C'est la seule manière de mettre un terme à la grève."