Grève à Hollywood: les acteurs insatisfaits de la "dernière" offre des studios

"Il y a plusieurs points essentiels sur lesquels nous n'avons toujours pas d'accord, y compris sur l'intelligence artificielle", a fait savoir sur X (anciennement Twitter) le SAG-AFTRA, qui représente 160.000 acteurs, danseurs, cascadeurs et autres professionnels du petit et grand écran.

Le SAG-AFTRA s'est dit lundi "déterminé à obtenir le bon accord et à mettre fin à la grève de manière responsable."

"Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure des développements", a ajouté le syndicat.

"Nous sommes à la table des négociations et nous travaillons très dur pour y parvenir", a déclaré à l'AFP le patron de Netflix Ted Sarandos, en assurant qu'un accord semblait "très proche".

"Mais vous savez, il s'agit d'accords compliqués et nous naviguons en eaux troubles", a-t-il ajouté.

La pression à Hollywood pour trouver une issue à ce mouvement social s'est accentuée ces dernières semaines, car la grève coûte des milliards de dollars au secteur et à l'économie californienne.

Les acteurs sans tournage ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts, et les studios accusent des trous béants dans leurs calendriers de sortie pour l'année prochaine et au-delà.

Ces dernières semaines, les PDG de Disney, Netflix, Warner Bros et Universal se sont directement impliqués dans les pourparlers pour sortir de l'impasse.

Après le report de productions majeures, comme le second volet de la saga "Dune" ou la série "Stranger Things", les studios souhaitent reprendre le travail au plus vite.

"Notre objectif est de remettre les gens au travail. C'est un fardeau énorme pour tout le monde dans cette ville", a poursuivi Ted Sarandos. "Nous essayons vraiment de faire avancer les choses."

Hollywood n'avait plus connu une grève simultanée des scénaristes et des acteurs depuis 1960.