Grève à Hollywood: les studios américains sont "radins", selon Diane Kruger

De passage au Festival du film francophone d'Angoulême, où elle est venue présenter "Visions", le nouveau long-métrage de Yann Gozlan, l'ex-top modèle n'a pas mâché ses mots concernant le mouvement de protestation historique des acteurs et scénaristes à Hollywood.

"La création et l'originalité, c'est quelque chose qu'on doit protéger à tout prix", déclare à l'AFP celle qui a raflé le prix d'interprétation féminine à Cannes en 2017, en référence à l'intelligence artificielle, l'un des points de contentieux dans cette grève.

"Mais il n'y a pas que ça", ajoute-t-elle aussitôt. "Cette grève, c'est vraiment parce que les studios aux Etats-Unis sont radins. On n'a pas ça en France".

Et de citer le "vrai problème", à savoir "comment on paye les gens. Les horaires de travail sont incroyables, une journée de travail normale là-bas, c'est entre 14 et 16 heures", assure l'actrice germano-américaine dans un français parfait.