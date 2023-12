Guy Marchand, Nestor Burma et crooner "démodé" assumé

"Burma, c'est moi!", confessait à 79 ans celui qui, gouailleur et cynique, a incarné le détective privé de Léo Mallet dans la série télévisée éponyme entre 1991 et 2003.

"Avec ce personnage, j'étais comme un poisson dans l'eau!", racontait en 2016 sur France Culture cet enfant de la guerre né en 1937, "gentil voyou" de l'est parisien au physique "désespérément rétro". "En même temps, j'ai tout réinventé. Je ne pouvais pas me passer de poésie et j'ai fait de Burma quelqu'un qui aime le sexe et la poésie!".

"Micmac moche au Boul'Mich'", "Panique à Saint Patrick", "Mignonne, allons voir si la chose": au gré des 42 épisodes dans lesquels il tourne, c'est lui qui donne au privé cette étoffe des héros de série B, entre lustre hollywoodien et "divagation surréaliste" d'un San Antonio.

Avec sa cravate dénouée et son air faussement flegmatique, il défend des jeunes femmes, débusque la canaille à coup de calembours et joue du sax' dans les bois, l'imperméable ouvert et le borsalino enfoncé sur son crâne chauve... "Moi, j'ai toujours été démodé... Je rêve en noir et blanc et j'ai tout fait pour qu'on perçoive Burma en noir et blanc!"