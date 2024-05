Harvey Weinstein attendu au tribunal de New York après l'annulation de sa condamnation

L'ancien producteur vedette d'Hollywood Harvey Weinstein est attendu mercredi au tribunal de New York pour la première audience de procédure vers un nouveau procès, après l'annulation retentissante d'une de ses condamnations pour viol et agression sexuelle par une cour d'appel la semaine dernière.

L'ex-tout puissant producteur américain reste incarcéré car il avait aussi été condamné en 2023 à 16 ans de prison à Los Angeles pour viol et agressions sexuelles.

Mais l'annulation de sa condamnation à New York a été vécue comme un affront et un retour en arrière pour le mouvement #MeToo contre les violences sexuelles faites aux femmes, car les révélations sur Harvey Weinstein en 2017 avaient déclenché une onde de choc mondiale et son procès à New York avait été érigé en symbole.

L'ancien producteur y avait été condamné à 23 ans de prison pour viol et agression sexuelle.