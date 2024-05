Harvey Weinstein de retour au tribunal, les procureurs lui promettent une nouvelle condamnation

L'ancien producteur roi d'Hollywood Harvey Weinstein a fait son retour mercredi au tribunal de New York, où lui ont fait face l'une de ses accusatrices et des procureurs décidés à obtenir un nouveau verdict de culpabilité, après la retentissante annulation de sa condamnation pour viol et agression sexuelle.

L'ex-producteur tout puissant du cinéma américain, 72 ans, est apparu diminué, poussé sur une chaise roulante dans une salle d'audience du tribunal de Manhattan, où il a souri et salué ses quelques soutiens.