Harvey Weinstein hospitalisé en urgence

Harvey Weinstein, accusé par des dizaines de femmes de viol et d'agression sexuelle, devait repasser devant les tribunaux cette semaine. En 2020, Harvey Weinstein a été condamné à 23 ans de prison à New York, mais une cour d'appel avait estimé que le magnat du cinéma n'avait pas bénéficié d'un procès équitable. L'ex-producteur ayant écopé de 16 ans de prison lors d'un second procès à Los Angeles l'année dernière, il est cependant resté derrière les barreaux.

La santé d'Harvey Weinstein se détériore depuis un certain temps. Il se déplace souvent en fauteuil roulant et avait déjà été hospitalisé en avril dernier. Il souffrait alors d'hypertension, de problèmes cardiaques et d'une "multitude" d'autres soucis de santé, selon son avocat.