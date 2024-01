Haute couture : Chanel virevolte autour du ballet, Armani invite au voyage

Chanel a rejoint le bal des créations de mode inspirées de la danse et du ballet, quand Giorgio Armani emmenait les femmes en voyage pour leurs très attendus défilés haute couture printemps-été 2024 à Paris mardi.

Avec des femmes gracieuses à l'allure juvénile, pimpantes en rose et coiffées de sages noeuds dans les cheveux, "j'ai tâché de réunir la puissance et la finesse des corps et des vêtements dans une collection très légère, faite de tulle, de volants, de plissés et de dentelle", dit Virginie Viard, directrice artistique de Chanel, dans les notes du défilé.