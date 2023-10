'Holly' de Fien Troch ouvre la 50e édition du festival du film de Gand

"Holly", le dernier opus de Fien Troch, donne mardi soir le coup d'envoi de la cinquantième édition du festival du film de Gand. La réalisatrice et les acteurs assisteront par ailleurs au Kinepolis de Gand à la projection du film, qui a été présenté en première mondiale à la Mostra de Venise.

Le festival qui se déroule du 10 au 21 octobre en est à sa cinquantième édition, une occasion de proposer concepts et changements originaux. Oublié cette année le focus sur un pays en particulier, place au concept 2X25. Vingt-cinq compositeurs venus du monde entier ont ainsi été invités à écrire une courte œuvre musicale. Il a ensuite été demandé à 25 cinéastes de s'inspirer de cette musique pour réaliser un court-métrage.

Douze films prendront part à la compétition officielle dont deux belges avec "Augure", premier film de l'artiste belgo-congolais Baloji et "Here" du cinéaste flamand Bas Devos. Parmi les autres films sélectionnés figurent notamment "Poor Things" du grec Yorgos Lanthimos qui a reçu le Lion d'Or à la dernière Mostra, "Io Capitano" de Matteo Garrone et "Past Lives" de Céline Song.