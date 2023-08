"Holly", de la réalisatrice Fien Troch, en lice pour le Lion d'or à la Mostra de Venise

Dans un univers mêlant psyché humaine et absurdité de la vie quotidienne, abordé avec délicatesse et un trait d'humour, "Holly" raconte l'histoire d'une adolescente de quinze ans, au cœur des attentes d'une communauté endeuillée après la réalisation d'une funeste prémonition. Les rôles principaux sont incarnés par les comédiens débutants Cathalina Geeraerts et Felix Heremans, aux côtés de Greet Verstraete, Els Deceukelier, Serdi Faki Alici et Robbie Cleiren.

"C'est une chance incroyable de pouvoir me rendre à Venise pour la première mondiale de 'Holly'", a déclaré Fien Troch dans un communiqué. "J'ai un lien particulier avec ce festival, et c'est également le parfait départ pour la carrière internationale du film."