Hope Happening, festival organisé à l'occasion de la visite du pape, dévoile son affiche

Le groupe belge Portland sera en tête d'affiche du festival pour la jeunesse Hope Happening organisé le 28 septembre au Heysel à Bruxelles à l'occasion de la visite du pape François, annoncent vendredi ses organisateurs. Ces derniers ont aussi eu la confirmation de la venue d'Hillsong UK, un groupe très populaire parmi les jeunes chrétiens. Et le prêtre DJ Padre Guilherme sera aussi de la partie et clôturera le festival.

Pensé pour les 12-30 ans, Hope Happening a été mis sur pied par une quarantaine d'associations chrétiennes de jeunes en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles, avec le soutien de la Conférence épiscopale de Belgique. Il proposera notamment des pèlerinages, des ateliers créatifs sur la foi et la spiritualité, un festival de musique ou encore une "Night of Hope" offrant la possibilité de passer la nuit dans un camping spécialement aménagé pour l'occasion à l'intérieur des palais du Heysel.

Le 29 septembre aura lieu l'Eucharistie présidée par le pape au stade Roi Baudouin.

L'inscription au Hope Happening est encore possible sur le site, la participation au festival s'élève à 20 euros (25 euros pour celles et ceux qui souhaitent passer la nuit).