Huit concerts sur le thème "histoires naturelles" dans le cadre des Nuits de septembre

Au programme: des œuvres populaires de Haendel ou de Purcell, des danses oubliées du Moyen-Âge et de la Renaissance, en passant par une immersion sonore et visuelle dans le bestiaire médiéval de l'Italie et de la France du 14e siècle. Parmi les interprètes de renom qui donneront vie à ces morceaux, figurent l'ensemble Vox Luminis, le virtuose du luth et de la guitare Rolf Lislevand à qui le festival a confié une carte blanche, ainsi que l'ensemble Musica Gloria, qui assurera le concert d'ouverture.

"Nous avons choisi pour cette édition la devise 'Histoires naturelles', un clin d'œil au célèbre livre encyclopédique de Buffon, qui est une des premières publications scientifiques du siècle des lumières", explique Frédéric Degroote, le directeur artistique du festival. "Nous en avons décliné le titre au pluriel, car le terme 'histoires' évoque immédiatement plusieurs imaginaires, à la manière des fables. Quant au thème de la nature, il est présent dans notre programmation de façon polysémique et avec un champ lexical vaste (les animaux, les éléments, les tropiques, etc.)."