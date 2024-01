Ibrahim Maalouf et Chinese Man parmi les nouveaux artistes annoncés à l'affiche de LaSemo

Le trompettiste franco-libanais Ibrahim Maalouf et les groupe français Chinese Man et Deluxe se produiront respectivement les 12, 13 et 14 juillet sur la scène du festival enghiennois LaSemo, a annoncé l'organisation mardi.

Programmée le 12 juillet, la prestation d'Ibrahim Maalouf, notamment connu pour son morceau "Beirut", représentera une exclusivité en Belgique. Ses morceaux aux "sonorités groove, jazz et funky, mêlant des univers musicaux variés feront inévitablement danser le public", soulignent les organisateurs.

Le samedi 13 juillet sera au tour du collectif de musique électronique français Chinese Man de monter sur scène, pour envoûter les festivaliers au son de ses titres phares "I've got that tune", "Get up", ou encore "Miss Chang".