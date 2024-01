Il y aura au moins sept concerts de la Star Academy en Belgique

La tournée de la Star Academy, à laquelle participent les sept derniers candidats en lice du télé-crochet français, ne cesse de voir ses dates se multiplier. Fin janvier, une septantaine de rendez-vous sont déjà annoncés, dont sept à Bruxelles (Forest National et ING Arena). La billetterie pour la dernière représentation annoncée, celle du 2 juin à 15h00 à l'ING Arena, s'ouvre ce mercredi à 15h00.

La demi-finaliste belge Héléna partagera la scène avec ses camarades de Dammarie-les-Lys : Pierre et Julien - qui s'affrontent en finale ce samedi -, Djebril, Candice, Lénie et Axel.

Les derniers occupants du château s'élanceront sur scène le 9 mars à Amiens et sillonneront France et Belgique au moins jusqu'à la fin juin. Ils poseront leurs valises à Forest National les 6 avril (à 15h00 puis 20h00), le lendemain (17h00), puis les 17 et 18 avril à 20h00 avant de revenir pour deux représentations à l'ING Arena (Palais 12) le 2 juin, à 15h00 puis à 20h00.