"Il y a quelque chose de surréaliste dans cette histoire": une coproduction belge primée aux Oscars… et on ne parle pas d'Emilia Pérez

"Il y a quelque chose de surréaliste dans cette histoire. On est là avec un petit film indépendant face à des tout gros films", commente Grégory Zalcman, coproducteur de Flow à notre micro.

Une équipe de cinq animateurs belges a travaillé sur le film, en particulier sur les scènes qui se déroulent sur la barque. "Par exemple, à un moment, on comprend que le serpentaire n'est pas très content de la manière dont la barque est menée. Ils continuent tous à bouger comme de vrais animaux, mais la narration, la mise en scène, fait comprendre plein de choses", explique Pierre Mousquet, animateur principal.

À lire aussi Elles ont illuminé le tapis rouge de la soirée des Oscars: le meilleur et le pire des robes des stars

Une expertise qui explique en partie le succès critique, mais la magie de Flow a aussi opéré sur le grand public. Alors que le festival du film d'animation bat son plein à Bruxelles, les fans du petit chat aventurier sont faciles à trouver. Nous en avons sondé quelques-uns: "C'est un excellent film. Une très belle animation. En plus, le parti pris de faire le film sans aucun dialogue est extrêmement difficile, mais ça a été extrêmement bien fait aussi", nous dit-on. Une autre personne analyse: "On est plongé, sans mauvais jeu de mots, dans un univers visuel très fort. Et puis le message est très puissant aussi. Donc c'est une réussite de bout en bout." Une plus jeune donne son ressenti: "C'était magique et c'était vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé."

Une odyssée poétique à la puissance visuelle inouïe et qui se fait aujourd'hui ambassadeur d'un cinéma indépendant d'une grande richesse.