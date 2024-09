Inter-Environnement Bruxelles dénonce le projet de réaménagement de la Galerie Bortier

Le réaménagement de la Galerie Bortier, située à deux pas de la gare Centrale à Bruxelles, est mené "en toute opacité et sans respect du cadre légal", dénonce mardi Inter-Environnement Bruxelles (IEB). La galerie, qui accueillait jusqu'à présent principalement des bouquinistes, a récemment été reprise par le spécialiste des foodmarkets et fondateur du Wolf à Bruxelles, Thierry Goor. A travers son réaménagement "au profit de nouveaux établissements horeca", elle va être "sacrifiée sur l'autel de l'attractivité touristique", selon IEB.

Selon Thierry Goor, le "projet est de marier des concepts différents comme le livre et la gastronomie et d'attirer aussi bien les touristes étrangers que les Bruxellois qui sont peu nombreux à connaître l'endroit".

Mais d'après Inter-Environnement Bruxelles, la réalité est toute autre et un déséquilibre va être créé entre les espaces consacrés à la gastronomie et ceux dédiés aux livres. "Huit cellules seront bientôt occupées par des commerces de bouche et seuls trois libraires, devenus alibis culturels, survivent au lifting", déplore l'association.