Irène Drésel, techno florissante

Première femme à remporter le César de la meilleure musique de film, Irène Drésel reste avant tout une DJ de premier plan, avec un 3e album de techno en vue, "Rose fluo", et bientôt une fleur à son nom.

Un des morceaux s'appelle "Rose" et ça tombe bien, car Irène Drésel aura bientôt un rosier à son nom. "Cette création sera baptisée au printemps, au champagne versé avec un arrosoir, par un pépiniériste de la région Centre-Val de Loire", là où elle réside. Détail amusant, du champagne à l'arrosoir est depuis longtemps servi sur scène dans ses shows. "C'est fou, il y a des liens partout, tout le temps, j'adore", s'amuse la musicienne.

Un pré-album de 2017, "Rita", renvoyait déjà à Sainte Rita, sainte des causes désespérées, souvent représentée répandant des roses. Les motifs floraux - la DJ se présente à l'interview avec une doudoune ornée de fleurs - et les figures béatifiées reviennent donc en fil rouge. Les secondes renvoient aussi à son parcours scolaire, du collège jusqu'en seconde, dans l'enseignement catholique.

Avec un oncle directeur de la programmation de Radio Classique et une sœur tombée dans le violon, Irène Drésel a logiquement fait ses premiers pas artistiques entre conservatoire, solfège et danse classique.

Mais elle sort des rails en étudiant aux Beaux-Arts et à l'école des Gobelins à Paris. Suivra une première vie dans l'art contemporain qui finira par la lasser. L'électro la happe dès 2013. "L'art contemporain n'était pas assez spontané. Dans la musique, c'est immédiat, on danse ou pas, on part ou pas".

Même si, pour la prendre aux mots, partir en tournée est parfois difficile pour cette sédentaire. "Le trajet me coûte un peu mais, une fois que j'y suis, en concert ou festival, je suis contente".

Le César de la bande originale, obtenu en février 2023 pour "A plein temps" avec Laure Calamy, s'il n'a pas "tout bouleversé", a tout de même rallongé la liste des dates.

Les sept premiers mois de 2024 sont déjà bien remplis, avec entre autres L'Olympia à Paris en mai, déjà complet. Sans compter qu'elle est désormais invitée comme jurée dans des rendez-vous cinématographiques.

En recevant son César, elle le dédie en direct à la télé "à toutes les femmes compositrices de musique à l'image", qui attendaient la consécration de l'une d'entre elles depuis 48 éditions. Ironie de l'histoire, elle fut même obligée de supplier - "Ne mettez pas la musique maintenant !" - pour repousser le jingle écourtant les remerciements au micro, afin d'évoquer ses consœurs oubliées.

"Si je ne l'avais pas dit, ce serait passé à la trappe et, quand je l'ai dit, il y a eu une déferlante de réactions de compositrices, ravies que quelqu'un l'ait dit".