Isabella Rossellini sera honorée pour l'ensemble de sa carrière aux European Film Awards

L'actrice a grandi à Paris et à Rome mais à 19 ans, elle s'installe à New York, où elle commence à travailler comme traductrice et journaliste pour la télévision publique italienne Rai. À 28 ans, elle entame une carrière de mannequin qui l'amène à faire la couverture de plusieurs magazines de mode. En 1979, elle fait ses débuts d'actrice dans le film "Le Pré", après quoi elle joue dans "Blue Velvet", "Soleil de nuit", "La mort vous va si bien" et "État second", entre autres. Elle a également collaboré avec plusieurs réalisateurs tels que Robert Zemeckis, David Lynch et David O. Russell.

Isabella Rossellini est également "une actrice de télévision et une réalisatrice à succès, avec un intérêt marqué pour les animaux et la conservation de la faune. Ses séries de courts-métrages TV primées "Green Porno", "Seduce me" et "Mammas" proposent des études comiques et scientifiquement perspicaces sur le comportement des animaux. Elle est également partie en tournée dans plus de 50 villes sur trois continents différents (Amérique, Europe et Australie) avec ses monologues au théâtre", met en avant l'European Film Academy.