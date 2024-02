Isild Le Besco envisage à son tour de porter plainte contre Benoît Jacquot et Jacques Doillon

"Isild le Besco réfléchit à une plainte. Elle l'envisage", a déclaré Me Benjamin Chouai, après que l'actrice de 41 ans a évoqué cette possibilité dans un entretien au journal Le Parisien daté de jeudi.

L'actrice Isild Le Besco, qui avait pris la parole contre les cinéastes Benoît Jacquot et Jacques Doillon à la suite de Judith Godrèche, envisage de porter plainte contre ces deux réalisateurs, a appris jeudi l'AFP auprès de son avocat.

"Par exemple, il me disait perpétuellement que j'étais grosse. Il y a eu aussi des violences physiques, parfois, sous le coup de la colère. Contrairement à Judith, je n'ai pas vécu avec lui et cela m'a peut-être un peu protégée", poursuit l'actrice, repérée dans le long-métrage "Sade" de Benoît Jacquot en 2000.

Début février, ce réalisateur avait contesté cette version et dénoncé des "mensonges", dans une déclaration transmise à l'AFP.

L'actrice s'en prend, dans Le Parisien, au milieu du cinéma dont elle dit qu'il "s'est comporté exactement comme se comporte une famille quand l'un de ses membres est maltraité: en se taisant".

Ces déclarations interviennent dans le sillage de celles de Judith Godrèche, qui a porté plainte contre les réalisateurs Benoît Jacquot et Jacques Doillon pour des violences sexuelles et physiques qui remonteraient à son adolescence et est devenue un fer de lance du mouvement #MeToo en France.

Selon des informations de presse, Judith Godrèche pourrait s'exprimer vendredi lors de la cérémonie des César.

Cependant cela n'a pas été confirmé par l'actrice, ni par l'Académie des César ni par Canal+, qui retransmet cette soirée.

"Que j'aille aux César ou pas, on s'en fiche bien", a réagi mercredi l'actrice sur Instagram.

Sur Instagram toujours, un acteur cette fois, Aurélien Wiik, a lancé jeudi le hashtag #MeTooGarçons. "Les garçons du cinéma se réveillent", a-t-il notamment écrit, en partageant certaines de ses expériences, avant d'appeler "garçons, filles" à "parler" et "agir", en déposant plainte.