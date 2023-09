Jack Sonni, ex-guitariste de Dire Straits, est décédé

Le guitariste Jack Sonni, qui avait collaboré avec le groupe de rock britannique Dire Straits sur l'album "Brothers In Arms", est décédé ont annoncé cette semaine sur les réseaux sociaux son acolyte et claviériste Alan Clark, ainsi que le groupe Dire Straits Legacy, qui rend hommage aux chansons de Dire Straits en compagnie de certains de ses membres et d'autres musiciens. La cause du décès n'a pas été communiquée. L'artiste était âgé de 68 ans.

Surnommé "l'autre guitariste de Dire Straits" dans un groupe créé en 1977 par Mark Knopfler (guitare solo), David Knofler (guitare rythmique), John Illsley (basse) et Pick Withers (batterie), Jack Sonni avait intégré Dire Straits en 1984. Il participa à l'élaboration de l'album "Brothers in Arms", couronné de succès. Le disque contient des titres réputés tels que "Walk of Life", "Money for Nothing", "So Far Away" ou encore "Your Latest Trick".

Jack Sonni avait quitté Dire Straits en 1988, mais il continuait à exercer ses talents au sein notamment du collectif The Leisure Class, qu'il avait fondé à la fin des années '70.