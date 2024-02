Jacques Doillon écarté de la présidence du festival de cinéma à Tours

L'association organisatrice du festival de cinéma de Tours, consacré au cinéma italien contemporain, a décidé d'écarter Jacques Doillon de la présidence du jury de sa 10e édition, qui s'ouvre dans moins de deux semaines, a-t-on appris vendredi.

Après avoir appris la mise en cause jeudi du réalisateur par des actrices ayant tourné avec lui, parmi lesquelles Judith Godrèche, "nous nous sommes tous regardés et nous nous sommes dit: +on ne peut pas continuer comme ça+", a expliqué à l'AFP Bruno Lavillatte, président du festival "Viva il cinema!", prévu du 21 au 25 février. "C'est une décision collective et collégiale", a-t-il précisé.