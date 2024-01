Jan Jambon pose la première pierre d'une Ancienne Belgique en phase de rénovation

Le ministre-président flamand et ministre régional de la Culture Jan Jambon (N-VA) a posé mercredi la première pierre d'un bâtiment à rénover de l'Ancienne Belgique (AB) situé rue des Pierres à Bruxelles. Il l'a fait en compagnie de Tom Bonte, directeur général de l'AB. La rénovation et l'aménagement de l'AB Rue des Pierres, tel est le nom de ce bâtiment, devraient être terminés pour fin 2025.

La Communauté flamande investit cinq millions d'euros dans les travaux. L'ancien AB Salon a été désossé et sera entièrement rénové. Le nouvel AB Salon devrait devenir un lieu de rencontre dynamique pour de nombreux Bruxellois. L'objectif est de proposer des activités de jour accessibles et des installations améliorées pour le public. Le Hall principal sera ainsi rendu plus accessible et il y aura un ascenseur adapté, des installations sanitaires supplémentaires pour les personnes handicapées et un nouveau AB Café avec une terrasse sur le toit.

"Grâce à cette rénovation, l'AB continuera à se développer et à se transformer en un endroit ouvert où tous les amateurs de musique sont les bienvenus et où il y a quelque chose à faire à tout moment de la journée", a déclaré Jan Jambon. "L'AB est déjà un temple de la musique et deviendra encore plus un lieu de rencontre à forte valeur sociale".