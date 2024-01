Janelle Monáe, The Streets, Zara Larsson ou STONE rejoignent l'affiche de Rock Werchter

Dès la première journée du festival, jeudi, Parkway Drive, The Gaslight Anthem, STONE, The Streets, MEUTE et Slowdive animeront la plaine de Werchter. Le lendemain, place à James Arthur, Tom Morelle, Archive et Sleaford Mods.

The Blaze, Janelle Monáe, Benjamin Clementine et Marc Rebillet seront attendus samedi, avant une dernière journée consacrée à Sampha, Froukje, Parcels, Zara Larsson, Loyle Carner et High Vis.