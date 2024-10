"Je mourrai" en prison, écrivait Navalny dans ses mémoires

"Il n'y aura personne à qui dire au revoir (...) Tous les anniversaires seront célébrés sans moi. Je ne verrai jamais mes petits-enfants. Je ne ferai l'objet d'aucune histoire de famille. Je ne serai sur aucune photo", ajoute Alexeï Navalny à la date du 22 mars 2022, dans ce journal de prison dont des extraits ont été publiés vendredi et samedi par le magazine The New Yorker et le Times de Londres, avant la parution dans le monde entier le 22 octobre.

- "Sacrifice" -

Il raconte sa grève de la faim, en avril 2021, qui lui fait perdre un kilo chaque jour. La porte de la cuisine de la prison, où du poulet et du pain sont en train de cuire, est "délibérément laissée ouverte" pour l'odeur aille jusqu'à lui. Des bonbons sont glissés dans ses poches.

Le 11 avril 2021, Alexeï Navalny se sent "pour la première fois, émotionnellement et moralement au plus bas". Mais quelques jours plus tard, le soutien en sa faveur à l'international, "y compris cinq prix Nobel" et même "JK Rowling!", lui redonne de l'énergie.

La mort du militant a provoqué des condamnations unanimes des capitales occidentales, de nombreux dirigeants pointant du doigt la responsabilité de Vladimir Poutine.

Pour David Remnick, rédacteur en chef du New Yorker, "il est impossible de lire le journal de prison de M. Navalny sans être indigné par la tragédie de ses souffrances et par sa mort".

Dans la dernière entrée du journal publiée par le New Yorker, le 17 janvier 2024, l'opposant confie qu'une question revient en boucle chez ses codétenus ou certains agents pénitentiaires: pourquoi est-il rentré en Russie?

"Je ne veux pas abandonner mon pays ni le trahir. Si vos convictions ont un sens, vous devez être prêt à les défendre et à faire des sacrifices si nécessaire", répond-il.

Malgré la solitude et l'enfermement, l'humour d'Alexeï Navalny transparait à plusieurs reprises. Comme lorsqu'il explique les raisons pour lesquelles il a écrit ce livre. "S'ils me tuent, ma famille recevra l'avance et les droits d'auteur", souligne-t-il.

"Si une tentative d'assassinat obscure à l'aide d'une arme chimique, suivie d'une mort tragique en prison, ne peut pas faire vendre un livre, il est difficile d'imaginer ce qui pourrait le faire. L'auteur du livre a été assassiné par un président infâme. Que pourrait demander de plus le service marketing ?". Des mots qui ont une forte résonance huit mois après sa mort.