Jean-Michel Jarre: "la dernière carte postale" des JO de Paris

Les Français Etienne de Crécy, Cassius, Kavinsky, Martin Solveig, Kungs, The Avener, Ofenbach, Polo & Pan, Pedro Winter (ancien manager des Daft Punk, connu derrière les platines sous le pseudonyme Busy P), Breakbot et Irfane, Agoria, DJ Falcon, GREG, Boston Bun, Alan Braxe, Kittin ou encore Irène Drésel sont également annoncés.

Question: Comment vous êtes-vous retrouvé dans cette aventure ?

Réponse: "Je suis très touché qu'on ait fait appel à moi. J'ai été contacté il y a plusieurs semaines par Romain Pissenem, le directeur artistique de ce show, qui est pour moi aujourd'hui un des plus grands créateurs de shows au monde. Il m'a contacté pour me demander si j'acceptais (de participer) à ce show d'environ une heure pour la partie musicale (sur trois heures au total de cérémonie au Stade de France, NDLR). Je vais faire un medley de mes morceaux les plus connus mondialement, que j'ai complètement retravaillés cet été. Je ne fais pas un show dans le show, l'idée, quand j'ouvre, c'est de passer le relais à la crème des artistes électro et des DJ français, à la jeune génération".

Q: Qu'est-ce que cela représente pour la scène électro française ?

R: "C'est une façon de célébrer la légitimité de la musique électronique française. La musique électronique est née en France et a ensuite envahi le monde. Il y a un siècle, c'était la naissance en France de la première onde musicale électronique -- c'est un petit peu le fil rouge et le thème que le directeur musical des JO Victor Le Masne a conçu pour la soirée. L'onde Martenot a été utilisée ensuite de Ravel à Coldplay. Il y a un lien presque chronologique entre l'histoire des Jeux à Paris et l'histoire de la musique électronique française depuis un siècle, puisque Paris accueillait les Jeux en 1924".

Q: Quels sont les symboles que renvoient ce show final ?

R: "Au fond, le sport et la musique sont sans doute les deux grands modes de rassemblement, les deux grandes raisons de rassemblement, au-delà des cultures, des opinions, etc. Donc il y a un lien avec l'olympisme d'une certaine manière. La cérémonie de clôture, c'est celle des Jeux de Paris 2024, qui englobe les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Et puis il y a ce message d'inclusion qui est le grand symbole des Jeux paralympiques. Et la musique est justement fondée sur le fait d'inclure tout public, quel qu'il soit. Et ça va être la dernière carte postale qui est envoyée depuis Paris."