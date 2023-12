Jean-Michel Jarre à Versailles, show et savoir-faire français

Cet événement s'inscrit dans les célébrations des 400 ans du bâtiment, puisque la première pierre du relais de chasse cher à Louis XIII, et qui deviendra plus tard le célèbre édifice sous Louis XIV, a été posée en septembre 1623.

"L'idée de ce show" destiné au public présent mais aussi à celui en réalité virtuelle, c'est de "s'entourer du savoir-faire numérique français pour saluer la continuité dans l'innovation", expose à l'AFP Jean-Michel Jarre. Et de rappeler que Versailles fut une vitrine "pour des visionnaires, qui créèrent par exemple des automates, ancêtres des robots d'aujourd'hui".

Son concert "va se dérouler simultanément de triple manière", comme il le présente. "Premièrement, en direct dans la galerie des Glaces pour le public présent, deuxièmement en réalité virtuelle (VR) avec cette galerie reconstituée avec Vrroom", plateforme et studio de production français spécialisés dans la création de spectacles immersifs.

Le public virtuel pourra se connecter en VR ou sur tablettes et smartphones. Sans oublier le troisième volet: une retransmission sur les chaînes de télévision françaises (Groupe M6-W9) et internationales, à la radio (RTL) et via des plateformes dédiées.