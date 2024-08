JO-2024: Air et Phoenix confirmés à la cérémonie de clôture au Stade de France

Le spectacle de la cérémonie "sera conclu par un moment de musique festif, avec notamment deux groupes, rejoints par d'autres artistes, Air et Phoenix", a déclaré Thomas Jolly depuis les hangars de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) où les derniers préparatifs ont lieu.

Les légendes de la musique électronique française Air et Phoenix participeront à la clôture des Jeux olympiques 2024 dimanche au Stade de France, a confirmé vendredi le directeur artistique de la cérémonie, le metteur en scène Thomas Jolly.

Le quatuor versaillais de Phoenix est apprécié aux États-Unis pour sa pop en anglais, nerveuse et aux accents électroniques. Ils ont notamment joué au Madison Square Garden de New York en 2010 avec le duo Daft Punk, séparé depuis et grand absent de ces JO parisiens.

Air, autre groupe de la "French Touch" également versaillais d'origine, a été propulsé en 1998 par l'album "Playground Love", bande originale du film "The Virgin Suicides" de Sofia Coppola.

Les deux groupes ont d'ailleurs joué en juillet ensemble sur le toit de l'aéroport Paris-CDG, pour ses 50 ans.

Thomas Jolly n'a pas révélé d'autres noms mais a promis un beau casting. Le vétéran du rap Snoop Dogg, envoyé spécial pour la télé américaine NBC et devenu en marge des terrains parisiens une icône virale sur les réseaux, devrait se produire dimanche soir, affirme le magazine américain Variety.