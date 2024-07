JO-2024: la flamme traverse Paris, en passant par le sommet de la tour Eiffel

Après avoir sillonné Paris, des quartiers huppés aux plus populaires en passant par le sommet de la tour Eiffel, la flamme olympique a fini sa course lundi soir place de la République avec l'allumage du chaudron, avant un concert devant plusieurs milliers de spectateurs.

Sur le site de l'ancien Vél'd'Hiv, moment de recueillement: c'est Léon Lewkowicz, un survivant de la Shoah âgé de 94 ans, qui a porté la flamme à l'endroit où s'est produite, en 1942, la plus massive arrestation de juifs en France (plus de 13.000 personnes, dont plus de 4.000 enfants).

La flamme a ensuite parcouru la rive gauche, de la rue de Vaugirard à la Butte-aux-Cailles.

Retour rive droite en fin d'après-midi, avec une incursion au parc escarpé des Buttes-Chaumont, devant une foule nombreuse.