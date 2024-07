JO-2024: Pharrell Williams porteur de la flamme olympique en Seine-Saint-Denis

Artiste multi-récompensé, Pharrell Williams est connu notamment pour ses tubes planétaires dansants "Get Lucky", en association avec le duo Daft Punk en 2013 et "Lucky".

Le musicien et styliste américain Pharrell Williams portera la flamme olympique vendredi en Seine-Saint-Denis avant qu'elle ne rejoigne Paris pour la cérémonie d'ouverture, a-t-on appris de source proche de l'organisation.

Il a été nommé en 2023 directeur artistique des collections masculines chez Louis Vuitton, marque phare du géant du luxe LVMH qui est partenaire premium des Jeux olympiques de Paris (26 juillet-11 août).

La star américaine de 51 ans fera partie des porteurs de la flamme olympique en Seine-Saint-Denis, département le plus jeune et le plus pauvre de France métropolitaine, au nord de Paris.

La flamme, qui a commencé son parcours à Athènes en avril, sillonne jeudi et vendredi ce territoire populaire, passant notamment par la basilique de Saint-Denis connue pour sa nécropole royale, avant de rallier Paris pour la cérémonie d'ouverture. L'identité du dernier relayeur reste inconnue.