JO-2024: pluie et sabotage du réseau ferroviaire inquiètent avant la cérémonie d'ouverture

Dans la matinée, la SNCF a annoncé "une attaque massive pour paralyser le réseau" ferroviaire, et des perturbations qui devraient "durer au moins tout le week-end" et affecter 800.000 voyageurs.

La pluie sur Paris et le sabotage du réseau ferroviaire français inquiètent à quelques heures de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques vendredi, une parade sur la Seine que les organisateurs promettent grandiose.

La SNCF évoque "plusieurs actes de malveillance concomitants touchant les LGV Atlantique, Nord et Est", "des incendies volontaires (...) déclenchés pour endommager (ses) installations".

Sans s'engager, cette source relève que le mode opératoire, ressemblait à celui utilisé par l'ultragauche par le passé.

La Dream Team prenait le train

Thibaud MORITZ

"Un acte criminel scandaleux", selon le ministre délégué aux Transports Patrice Vergriete. "C'est les Jeux des athlètes qui en rêvent depuis des années et qui se battent pour le Graal de monter sur ces podiums et on va leur saboter ça à eux", a dénoncé la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, assurant que les autorités travailleraient au "bon acheminement" de toutes les délégations vers les sites de compétition.

Notamment concernée la Dream Team américaine, qui est installée à Paris mais doit se rendre à Lille en TGV pour affronter la Serbie dimanche en ouverture du tournoi masculin de basket.