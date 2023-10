Joachim Lafosse remporte le prix du meilleur réalisateur au Festival de Rome

Le dixième long-métrage du réalisateur, interprété par Emmanuelle Devos et Daniel Auteuil, à côté de Matthieu Galoux, Jeanne Cherhal et Louise Chevillote, raconte l'histoire d'Astrid, la femme d'un célèbre avocat, et silencieuse depuis 25 ans, qui voit son équilibre familial s'effondrer lorsque ses enfants se mettent en quête de justice.

Le cinéaste belge est notamment connu pour avoir réalisé "Élève libre", "À perdre la raison", "L'Économie du couple" ou encore "Les intraquilles".