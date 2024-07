Joe Biden mis sous pression par Hollywood et ses riches donateurs

Et si Hollywood, pilier financier des démocrates, fermait le robinet à Joe Biden? Ce scénario noir plane après l'intervention de George Clooney et d'autres riches donateurs, qui appellent le président américain à se retirer de la course à la Maison Blanche.

"J'aime Joe Biden. Mais il nous faut un nouveau candidat", a asséné mercredi la star, dans une tribune fracassante publiée par le New York Times.