Julian Sands, héros de "Chambre avec vue" à la carrière éclectique

Ce randonneur expérimenté avait été porté disparu en janvier alors qu'il était parti grimper le plus haut sommet de la chaîne de San Gabriel, près de Los Angeles.

L'acteur britannique Julian Sands, dont le corps a été retrouvé et identifié en Californie selon les autorités mardi, s'était fait connaître dans les années 1980 après avoir incarné un héros romantique dans "Chambre avec vue".

L'acteur, mort à 65 ans, était notamment connu pour avoir joué dans "Chambre avec vue" (1986), film du réalisateur James Ivory, produit par Ismail Merchant, couronné par trois Oscars et adapté du roman d'E.M. Forster, dans lequel il séduisait l'héroïne principale, jouée par Helena Bonham Carter, sous le soleil de Toscane.

Avant cela, il avait déjà joué un rôle de premier plan, incarnant un photographe britannique dans le film de Roland Joffé "La Déchirure" (1984).

Il a tourné ensuite dans le registre de l'horreur et de la science-fiction, notamment dans "Arachnophobie" (1990) et s'était mué en mafieux dans "Leaving Las Vegas", et était apparu dans "Le Festin Nu" de David Cronenberg.