Justice, MGMT, Libertines, que de retours en musique en 2024!

Justice pour l'électro, MGMT pour la pop, The Libertines pour le rock: l'année 2024 s'annonce riche en retours en musique, dans le droit fil de 2023, marquée par les comebacks des Rolling Stones ou de Madness. Rien n'a filtré sur le timing du nouvel album de Justice: du pur Pedro Winter, ancien manager des Daft Punk (séparés depuis 2021) et patron de Ed Banger, écurie de cet autre duo, qui a simplement officialisé leur réapparition sur disque et sur scène en 2024. Gaspard Augé et Xavier de Rosnay ont juste révélé les premières dates de leur tournée mondiale en festivals dès le printemps.

La paire au look de rockers n'a plus sorti d'album sous son nom de groupe depuis le troisième disque studio "Woman" (2016). C'est le premier opus des Français, orné de leur célèbre emblème en forme de croix, paru en 2007, qui a lancé leur carrière internationale avec les tubes "D.A.N.C.E" et "Genesis". MGMT (pour Management), autre duo, a distillé plus d'informations. A commencer par deux singles, "Bubblegum dog" et "Mother nature", lâchés en éclaireur de "Loss of life", album à paraître le 23 février. Ce 5e opus, successeur de "Little dark age" (2018), promet du baroque à l'écoute des premiers titres. - "Longue gestation" -

Les Américains aussi se sont fait un nom en 2007 avec leur disque inaugural, "Oracular spectacular" et les hits "Kids" et "Time to pretend". Andrew VanWyngarden et Ben Goldwasser ont déjà prévenu malicieusement qu'ils ne voulaient pas que "Loss of life" soit réduit à l'acronyme "Lol" ("rire aux éclats"). "Ca a été un accouchement relativement sans douleur après une longue gestation", décrivent les géniteurs dans leur note d'intention. A noter la participation de l'artiste français Christine and the Queens sur le futur morceau "Dancing in Babylon". Qui aurait misé sur Pete Doherty en 2024 ? Sans doute pas ceux qui le voyaient davantage en Une des tabloïds que sur scène dès les années 2000, entre addictions, liaison avec la mannequin-star Kate Moss ou case prison.