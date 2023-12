Kanye West s'excuse sur Instagram "auprès de la communauté juive"

Le chanteur américain Kanye West, qui a multiplié en 2021 et 2022 les propos antisémites et racistes, a publié mardi sur son compte Instagram un message en hébreu dans lequel il "(s')excuse auprès de la communauté juive pour toute la colère provoquée par (ses) paroles ou (ses) actes".

"Ce n'était pas mon intention de blesser ou d'humilier, et je regrette profondément toute douleur que j'ai pu causer. Votre pardon est important pour moi, et je m'engage à faire amende honorable et à promouvoir l'unité", a-t-il confié dans ce message, le seul désormais disponible sur son compte Instagram.

En mars dernier, Kanye West avait annoncé qu'il renonçait à l'antisémitisme, dans un post sur Instagram. Il avait alors écrit dans cette publication, aujourd'hui supprimée, que regarder l'acteur Jonah Hill dans le film "21 Jump Street" lui avait fait "aimer à nouveau les juifs".