Kevin Spacey croule sous les dettes, sa maison en vente publique

L'acteur Kevin Spacey, 64 ans, croule sous les dettes, à hauteur de plusieurs millions de dollars, à la suite des nombreux procès auxquels il a été confronté et dans lesquels il a été accusé d'agressions sexuelles. L'acteur américain, oscarisé pour "American Beauty" et "Usual Suspects", va voir sa maison être prochainement vendue en vente publique car il ne parvient plus à payer ses dettes, a-t-il expliqué, en pleurs, dans une interview avec le journaliste britannique Piers Morgan.