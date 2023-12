La 14e Semaine du son se tiendra du 22 janvier au 4 février

La 14e édition de la Semaine du son se tiendra du 22 janvier au 4 février aux quatre coins du pays. Différentes activités culturelles gratuites se dérouleront sous le thème "ICE" (in case of emergency").

Ce festival a pour objectif d'initier le public à une meilleure connaissance du son et de sensibiliser tous les acteurs de la société à l'importance de la qualité de l'environnement sonore.

La thématique choisie cette année, "in case of emergency", invite les curieux à écouter les sons d'une planète en proie au dérèglement climatique: "Avez-vous déjà entendu le bruit d'un glacier qui bouge et qui fond? Avez-vous écouté les craquements qu'exprime une matière soumise aux changements climatiques? Comment entrer en relation sensible avec cette réalité qui paraît éloignée de nous, alors qu'elle nous concerne directement?", interrogent les organisateurs.