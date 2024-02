La 17e édition du festival Offscreen se tiendra du 6 au 24 mars à Bruxelles

La dix-septième édition du festival bruxellois Offscreen, rendez-vous des amateurs de cinéma hors norme, étrange et culte, s'ouvrira le mercredi 6 mars avec la projection de "Chiennes de vie" de Xavier Seron, annoncent samedi les organisateurs par voie de communiqué. A Bruxelles, le festival investira les salles des Cinéma Nova, Cinéma RITCS et de la Cinematek. Dans le cadre du festival "On tour", des séances seront proposées à Namur, Mons, Gand et Courtrai avant l'édition liégeoise de l'événement à partir du 26 mars.